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Son dakika haberi... açılacak mı?

Son dakika haberi; Dünya da olduğu gibi 'de de Kovid-19 salgınında 2. pik dönemi etkisini göstermeye başlamıştı. Türkiye'nin bu salgında aldığı erken önlemler sayesinde vaka sayısında düşüş yaşanmaya başlandı. yaşanan bu gelişmeler sonrasında üniversielerin 2. dönemde eğitim ve öğretime başlayabileceği ön görülüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
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Son dakika haberi... Üniversiteler açılacak mı?
Son dakika haberi; KOVID-19 salgınında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de rakamlar tekrar artışa geçti. Geçen ay artışlar yaşayan Türkiye'de son birkaç hafta içinde rakamlar erken alınan önlemlerle tekrar aşağı doğru inmeye başladı.Üniversitelerin ikinci dönem yüz yüze eğitime geçebileceği öngörülüyor.

ANADOLU ŞEHİRLERİNDE SALGIN PATLAMASI OLDU

Toplumun genelinin kontrollü yaşama uyum sağlamış olması da bunda etken. Yazın memleketlerine tatile gidenler Anadolu şehirlerinde adeta salgının patlamasına neden oldu. Geçen ay herkesin yaşadığı illere dönmesi ile birlikte Anadolu'da vaka sayıları inişe geçti. İstanbul ve çevresi şu anda Türkiye genelinde artışın gözlendiği tek yer. Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle üniversitelerin ikinci dönem yüz yüze eğitime geçebileceği öngörülüyor. Bu tarih daha erkene de çekilebilir. Büyükşehir öğrencileri sınavlara hazırlayacak Üniversite öğrencilerine ücretsiz internet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pandemi bitmedi, tedbirlere uyalım SON DAKİKA HABERİ! YÖK'ten Üniversiteler için flaş tedbirler! 4 metrekareye 1 kişi, en az 1 metre mesafe...

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Son dakika haberi... Üniversiteler açılacak mı?
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