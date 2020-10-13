Son dakika haberi... Üniversiteler açılacak mı?

Son dakika haberi; Dünya da olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 salgınında 2. pik dönemi etkisini göstermeye başlamıştı. Türkiye'nin bu salgında aldığı erken önlemler sayesinde vaka sayısında düşüş yaşanmaya başlandı. yaşanan bu gelişmeler sonrasında üniversielerin 2. dönemde eğitim ve öğretime başlayabileceği ön görülüyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Son dakika haberi; KOVID-19 salgınında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de rakamlar tekrar artışa geçti. Geçen ay artışlar yaşayan Türkiye'de son birkaç hafta içinde rakamlar erken alınan önlemlerle tekrar aşağı doğru inmeye başladı.Üniversitelerin ikinci dönem yüz yüze eğitime geçebileceği öngörülüyor.