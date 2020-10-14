Öğrencinin sosyal ortamı eğitim kadar önemli

İlkokul öğrencileri ile 8, liseye hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencileri önceki gün yüz yüze eğitime başladı. Haftada 2 gün olan yüz yüze eğitim için çocuklarını okula gönderip göndermeme kararı velilere bırakıldı. Ancak ebeveynler koronavirüs salgını nedeniyle bu konuda hala kararsızlar. Uzmanlar ise gerekli hijyen önlemleri alındıktan sonra çocukların mutlaka okula gitmesini öneriyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların okula dönmeleri gerektiğini ifade eden uzmanlar, akran öğrenme modelinin öğretmenden edinilen bilgiyi destekleyeceğine ve öğrenimi kolaylaştıracağına dikkat çekiyor. Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Mine Elagöz Yüksel çocukların neden okula dönmesi gerektiğini SABAH'a şöyle anlattı:Çocuk, okulda öğretmeni ile birebir ilişki kuracak ve okulunu daha çok benimseyecektir. Çocuklar derste anlamadıkları noktaları da birebir eğitimde daha kolay sorma fırsatı bulurlar. Öğretmenin çocukları ekran önüne göre takip etmesi daha basittir. Bu şekilde çocuğun hatalarını düzeltmesi ve yol göstermesi daha kolay olur.Çocuklar sınıf ortamında birbirleri ile daha kolay iletişime geçer. Böylece akran öğrenmesi dediğimiz öğrenme modeli oluşacaktır. Akran öğretimi çocuğun öğretmeninden edindiği bilgiyi destekler, öğrenmeyi kolaylaştırır.Ekran başında çocukların dikkat süreleri düşmekte, çocukların dersi dinleyebildikleri zaman miktarı azalmaktadır. Dikkati etkileyen sadece ekran değildir. Ev ortamında daha fazla ses, belki kardeş gibi çocuğun aklını karıştıran başka öğeler de mevcut olabilir.Sosyalleşme öğrenme kadar önemli bir olgudur. Okul çocuğun sosyal ortamıdır. Arkadaşları ile görüşebileceği en önemli mekandır. Çocuklar, tenefüste oynayarak sosyalleşmeyi, problem çözmeyi, paylaşmayı, duygularını kontrol etmeyi, empatiyi deneyimliyorlar. Değişik görüşlere saygı duymayı ve barışçıl bir ortam oluşturmayı öğreniyorlar.: Çocukların enerjilerini yönlendirebileceği alan okulda ev ortamına göre daha fazla olabilir. Avlular, spor salonları gibi imkanlar çocukların fiziksel gelişimi için fırsat yaratır. Teneffüslerde dışarıya çıkmak, temiz hava almak çocuğa iyi gelir. Fiziksel olarak aktif olan çocuk daha kolay konsantre olur.