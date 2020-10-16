2020 EKPSS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM EKPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

Kamuda personel olmak isteyen vatandaşlar EKPSS sınav tarihini merak ediyor. Normal şartlarda 11 Ekim'de yapılması beklenen sınav bir ileri tarihe ertelendi. ÖSYM tarafından 2020-EKPSS'nin Uygulanma Tarihine İlişkin yapılan açıklamaya göre sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki EKPSS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2020 EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

EKPSS NE ZAMAN?

ÖSYM ile Türkiye'nin 81 il oturumunda gerçekleşecek olan EKPSS ne zaman sorusu yanıt buldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu binlerce engelli memur adayı konuya yönelik güncel gelişmeler için gelişmeleri yakından takip ediyor…