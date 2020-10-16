2020 EKPSS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM EKPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

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2020 ne zaman, hangi tarihte? başladı mı, ne zaman başlıyor?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinen ne zaman sorusu yanıt buldu. Kamuda personel olmak isteyen binlerce vatandaş sınav tarihini ve başvurularını araştırıyor. tarafından 11 Ekim tarihinde gerçekleşmesi beklenen sınav ileri bir tarihe ertelenmişti. Türkiye’nin 81 il merkezinde saat 10.15'te tek oturumda başlayacak olan ? ÖSYM 2020 ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 16.10.2020 15:39 Son Güncelleme: 16.10.2020 15:39 ABONE OL
EKPSS ne zaman? ÖSYM 2020 EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

Kamuda personel olmak isteyen vatandaşlar sınav tarihini merak ediyor. Normal şartlarda 11 Ekim'de yapılması beklenen sınav bir ileri tarihe ertelendi. tarafından 2020-EKPSS'nin Uygulanma Tarihine İlişkin yapılan açıklamaya göre sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki , hangi tarihte? ÖSYM 2020 ne zaman başlıyor?

EKPSS NE ZAMAN?

ÖSYM ile Türkiye'nin 81 il oturumunda gerçekleşecek olan EKPSS ne zaman sorusu yanıt buldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu binlerce engelli memur adayı konuya yönelik güncel gelişmeler için gelişmeleri yakından takip ediyor…

EKPSS ne zaman? ÖSYM 2020 EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.

ÖSYM açıklaması şu şekilde;

"Sınava, 24 Ocak -12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 6-7 Ekim tarihlerinde başvuran adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyini değiştirmek isteyen adaylar Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihleri ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyi bilgisini güncelleyebilecektir."

EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EKPSS başvuru tarihleri ise 06-07 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.

EKPSS ne zaman? ÖSYM 2020 EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

ye girecek engelli memur adaylarının:

1.Ortaöğretim,

2.Önlisans,

3.Lisans,

düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.

EKPSS NEDİR?

veya kısa adıyla EKPSS, resmî gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre; 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tanımı resmî olarak kullanılmıştır.

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2020 EKPSS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM EKPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
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