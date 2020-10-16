2020 EKPSS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM EKPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

Kamuda personel olmak isteyen vatandaşlar EKPSS sınav tarihini merak ediyor. Normal şartlarda 11 Ekim'de yapılması beklenen sınav bir ileri tarihe ertelendi. ÖSYM tarafından 2020-EKPSS'nin Uygulanma Tarihine İlişkin yapılan açıklamaya göre sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki EKPSS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2020 EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
ÖSYM ile Türkiye'nin 81 il oturumunda gerçekleşecek olan EKPSS ne zaman sorusu yanıt buldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu binlerce engelli memur adayı konuya yönelik güncel gelişmeler için gelişmeleri yakından takip ediyor…
EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.
ÖSYM açıklaması şu şekilde;
"Sınava, 24 Ocak -12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 6-7 Ekim tarihlerinde başvuran adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyini değiştirmek isteyen adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihleri ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyi bilgisini güncelleyebilecektir."
EKPSS başvuru tarihleri ise 06-07 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.
EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:
1.Ortaöğretim,
2.Önlisans,
3.Lisans,
düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS, resmî gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tanımı resmî olarak kullanılmıştır.