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ile ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman alınacak? 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında ilk aşamada herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ek tercihleri için geri sayıma devam ediyor. Ön lisans bölümlerinden mezun olarak eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen kişilerin katılım sağladığı sınavın sonrasında ilk tercihlerin gerçekleştirildiği ve sonuçların aday erişimine açıldığı biliniyordu. Şimdilerde ise gözler ikinci tercihler için 'den gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki, 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? DGS ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman alınacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.10.2020 15:06 ABONE OL
ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman alınacak? 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

Dikey Geçişlerde ilk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılan binlerce aday ek tercih dönemini beklemeye başladı. tarafından yapılan sınavın ek yerleştirme dönemi de ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlerde adayların başvurusuna açılacak. Ön lisans programından mezun olan öğrencilerin katılıp eğitimlerini 4 senelik lisans programına tamamlamasını sağlayan Dikey Geçiş Sisteminde gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? DGS ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman alınacak? İşte detaylar…

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? 2020 DİKEY GEÇİŞ DGS EK TERCİH YERLEŞTİRME KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

Meslek yüksekokulu ile ön lisans programlarından mezun olan adaylar, dört yıllık üniversite hayali ile son şans niteliğinde olan işlemlerini tamamlamak üzere adaylar tercihlerin alınacağı tarihleri beklerken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurular ekranı bu kapsamda yakından takip ediliyor. DGS ek tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmadı…

ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman alınacak? 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ek tercih kontenjanları, önümüzdeki haftalarda tarafından erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir ay içerisinde açıklanan kontenjanların, bu yıl daha erken dönemde erişime açılması bekleniyor.

takvimi belli oluğu takdirde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.

sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020- Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını 'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman alınacak? 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

2020- merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, 'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen
sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

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ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman alınacak? 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?
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