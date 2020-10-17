AÖL sınavları 2020 ne zaman? MEB ile AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu mu?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi yer alıyor. Liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler kayıt ve ders seçimlerinin ardından 1.dönem sınavlarını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde MEB ile 2020 2021 sınav tarihleri duyurulmuş ve sınav takvimi belli olmuştu. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2020 MEB ile AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi!

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB 2020 2021 sınav takvimine göre AÖL sınav tarihleri şu şekilde;