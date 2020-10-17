AÖL sınavları 2020 ne zaman? MEB ile AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu mu?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi yer alıyor. Liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler kayıt ve ders seçimlerinin ardından 1.dönem sınavlarını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde MEB ile 2020 2021 sınav tarihleri duyurulmuş ve sınav takvimi belli olmuştu. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2020 MEB ile AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi!
MEB 2020 2021 sınav takvimine göre AÖL sınav tarihleri şu şekilde;
Aöl sınav tarihleri belli oldu. AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.
Aöl sıınavlarında;
Her dersten 20 soru sorulmaktadır.
Her soru 4 seçeneklidir.
Her doğru cevabın değeri 5 puandır.
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).
Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.
2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem sonu sınavları 5 Aralık 2020 Cumartesi - 6 Aralık 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.
I. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020
I. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021