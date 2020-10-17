AÖL sınavları 2020 ne zaman? MEB ile AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu mu?

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AÖL sınavları 2020 ne zaman? ile AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu mu?

AÖL sınavları ne zaman sorusunun yanıtı son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimi ve sınav tarihlerine göre 1. Dönem sınavları belli oluyor. Belli sebeplerden ötürü liseyi dışardan bitirmek isteyen adaylar kayıt yenileme ve ders seçimlerini tamamladıktan sonra sınavlara girmeye hak kazanıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2020 ile AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 17.10.2020 09:43 Son Güncelleme: 17.10.2020 09:44 ABONE OL
AÖL sınavları ne zaman? 2020 MEB ile AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu mu?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde ve sınav takvimi yer alıyor. Liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler kayıt ve ders seçimlerinin ardından 1.dönem sınavlarını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde ile 2020 2021 sınav tarihleri duyurulmuş ve sınav takvimi belli olmuştu. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2020 MEB ile AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi!

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB 2020 2021 sınav takvimine göre AÖL sınav tarihleri şu şekilde;

AÖL sınavları ne zaman? 2020 MEB ile AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu mu?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

belli oldu. AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Aöl sıınavlarında;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır.

Her soru 4 seçeneklidir.

Her doğru cevabın değeri 5 puandır.

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

AÖL sınavları ne zaman? 2020 MEB ile AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu mu?

MEB 2020 2021 AÖL SINAV TAKVİMİ

2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem sonu sınavları 5 Aralık 2020 Cumartesi - 6 Aralık 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.

I. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020

I. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021

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AÖL sınavları 2020 ne zaman? MEB ile AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu mu?
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