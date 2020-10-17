2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman alınacak?

Dikey Geçişlerde ilk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılan binlerce aday DGS ek tercih dönemini beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan sınavın ek yerleştirme dönemi de ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlerde adayların başvurusuna açılacak. Ön lisans programından mezun olan öğrencilerin katılıp eğitimlerini 4 senelik lisans programına tamamlamasını sağlayan Dikey Geçiş Sisteminde gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? DGS ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman alınacak? İşte detaylar…

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? 2020 DİKEY GEÇİŞ DGS EK TERCİH YERLEŞTİRME KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

Meslek yüksekokulu ile ön lisans programlarından mezun olan adaylar, dört yıllık üniversite hayali ile son şans niteliğinde olan işlemlerini tamamlamak üzere adaylar tercihlerin alınacağı tarihleri beklerken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurular ekranı bu kapsamda yakından takip ediliyor. DGS ek tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmadı…