2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman alınacak?

Dikey Geçişlerde ilk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılan binlerce aday DGS ek tercih dönemini beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan sınavın ek yerleştirme dönemi de ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlerde adayların başvurusuna açılacak. Ön lisans programından mezun olan öğrencilerin katılıp eğitimlerini 4 senelik lisans programına tamamlamasını sağlayan Dikey Geçiş Sisteminde gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? DGS ek tercih kılavuzu ile başvurular ne zaman alınacak? İşte detaylar…
Meslek yüksekokulu ile ön lisans programlarından mezun olan adaylar, dört yıllık üniversite hayali ile son şans niteliğinde olan işlemlerini tamamlamak üzere adaylar tercihlerin alınacağı tarihleri beklerken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurular ekranı bu kapsamda yakından takip ediliyor. DGS ek tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmadı…
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS ek tercih kontenjanları, önümüzdeki haftalarda ÖSYM tarafından erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir ay içerisinde açıklanan kontenjanların, bu yıl daha erken dönemde erişime açılması bekleniyor.
DGS ek yerleştirme takvimi belli oluğu takdirde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen
sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.