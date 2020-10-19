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kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? 2020 nasıl yapılır, son kayıt tarihi hangi gün?

Açık üniversite okuyan öğrencilerinin gündeminde kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri yer alıyor. ’nden yapılan son açıklamaya göre kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. İktisat ve işletme fakülteleri için kayıt yenileme işlemleri çevrimiçi (online) olarak yapılacak. Ders seçiminin ardından kayıtların yenilenmesi gerekiyor. Peki Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre ve ders seçimi ne zaman? 2020 , son kayıt tarihi hangi gün?

Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:36 ABONE OL
AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son kayıt tarihi hangi gün?

kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla birlikte kayıt yenileme tarihleri ileri bir tarihe uzatıldı. Hal böyle olunca kayıtlarını geciktirenler ve yeni kayıt yaptırmak isteyenler için güzel bir fırsat doğmuş oldu. Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre bu eğitim döneminde güz dönemi İktisat ve İşletme Fakültesi ara sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Peki ve ders seçimi ne zaman? 2020 , son kayıt tarihi hangi gün?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

belli oldu. Haberimizde, 2020 2021 AÖF kayıt yenileme tarihlerine ve AÖF kayıt yenileme işlemlerine dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşte adım adım AÖF kayıt yenileme işlemi…

AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son kayıt tarihi hangi gün?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, , iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar devam edecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son kayıt tarihi hangi gün?

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.):

İnternet Bankacılığı ile Ödeme:

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız):

Mobil Bankacılık ile Ödeme:

Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır. Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.:

Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.:

Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.:

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.

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AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son kayıt tarihi hangi gün?
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