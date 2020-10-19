İlk ara tatil ne zaman? MEB 2020 2021 takvimi ile Ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 2021 eğitim takvimi ile ilk ara tatil tarihi belli oldu. Uzun bir eğitim döneminin ardından ara tatile girecek öğrenciler bu sayede dinlenme fırsatı bulacak. MEB, yayımladığı 2019-2020 çalışma takvimi ile merak edilen tarihleri resmen duyurdu. Buna göre, İlk ara tatil ne zaman? 2020 Ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB 2020 2021 takvimi!
İlk ara tatili Kasım ayında yapacak olan öğrenciler için MEB 2020 2021 eğitim takvimi belli oldu. Kasım ayına denk gelen ara tatil ise şu sıralar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki ilk ara tatil ne zaman, hangi gün? İşte yanıtı…
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de,
Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,
İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
En son yapılan değerlendirmelerle birlikte öğrencileri yeni eğitim ve öğretim yılı döneminde bekleyen takvim şu şekilde belirlendi;
18 Eylül'de uzaktan eğitim bitecek,
21 Eylül hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçecek,
16-20 Kasım birinci dönem ara tatil,
22 Ocak birinci dönem sonlanacak,
25 Ocak - 5 Şubat yarıyıl tatili,
8 Şubat ikinci dönem başlayacak,
12 - 16 Nisan ikinci dönem ara tatil,
18 Haziran Cuma günü ise 2020-2021 eğitim yılı son bulacak.