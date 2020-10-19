KYK BAŞVURULARI: KYK yurt ve burs başvuruları 2020-2021 başladı mı, ne zaman? Burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt ve burs başvuruları hakkında milyonlarca öğrenci araştırma yaparken gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Her geçen gün araştıran öğrencilerin sayısı artarken Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklama için bekleniyor. Peki; KYK başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli mi? KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başladı mı?
KYK başvurularına ilişkin tüm detaylar şu şekilde;
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt ve burs başvurularının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.
2020 BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.