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yükseköğrenim burs başvuru ekranı: 2020 2021 ?

Yükseköğrenim öğrencilerinin gündeminde uzun süredir burs başvuruları yer alıyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yükseköğrenim burs başvuruları 15-30 Ekim tarihlerinde alınacak. Ortaokul ve lise öğrencilerinin burs başvuruların tamamlamasının ardından yükseköğrenim öğrencileri burs başvurularına yönelik detayları araştırmaya başladı. Buna göre; burs başvuru ekranı: 2020 2021 ?

Giriş Tarihi: 19.10.2020 17:32 ABONE OL
VGM yükseköğrenim burs başvuru ekranı: 2020 2021 VGM burs başvuruları nasıl yapılır?

yükseköğrenim burs başvuru ekranı an itibariyle araştırılmaya başlandı. 15 Ekim'de başlayan burs başvuruları 30 Ekim tarihinde sona erecek. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alındığı biliniyor. İşte burs başvuru ekranı! 2020 2021 VGM burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte adım adım VGM burs başvuruları…

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs başvuruları yoğun ilgi görüyor. Haberimizde, 2020 2021 VGM burs başvurularına yönelik detaylar yer alıyor…

VGM yükseköğrenim burs başvuru ekranı: 2020 2021 VGM burs başvuruları nasıl yapılır?

VGM ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI BAŞLADI

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15.10.2020 tarihinde başladı.. Başvuru işlemleri 'nin internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır. Başvurular 30 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlanacak.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 - 2021 eğitim öğretim dönemi VGM üniversite burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak alınacak. Yükseköğretim bursu başvuru formunu doldurabilmek için adayların kimlik bilgilerini doldurarak öncelikle forma giriş yapılmaları gerekiyor. Başvuru formuna öğrencilerin T.C kimlik numarası, doğum tarihi, anne baba adı ve kimlik seri no bilgilerini yazması gerekiyor.

Başvurular için aşağıdaki linkten başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz

VGM BURS BAŞVURU FORMU-TIKLAYINIZ

VGM BURSU NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 300,00 TL burs imkanı sağlanmaktadır.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

VGM yükseköğrenim burs başvuru ekranı: 2020 2021 VGM burs başvuruları nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

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VGM yükseköğrenim burs başvuru ekranı: 2020 2021 VGM burs başvuruları nasıl yapılır?
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