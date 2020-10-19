SABAH haberleri yeni nesil soru bankasında!

Ortaöğretim Kurumları Sınavı'na/Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere altyapı hazırlama ve yol gösterici bir kaynak olma hedefiyle yola çıkan Türkçe öğretmeni Gülabi YAPIK, 20 yıllık mesleki birikimini "Yeni Nesil" sorular ışığında, beceri ve mantık-muhakeme yeteneğine dayalı iki kitapta topladı. Güncel konuları kitaplarda işleyen Gülabi Yapık, SABAH'ın haberlerine de bu iki kaynakta yer verdi.

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"Paragraf-Başlangıç Serisi" ve "5.Sınıf Türkçe Yıldızlı Soru Bankası" adıyla Deniz Yıldızı Yayınlarından çıkan iki kitapta, henüz 13 yaşındayken katıldığı sosyal sorumluluk projesiyle adından söz ettiren Öykü Apaydın'ın örnek hikayesinin SABAH'ta çıkan haberi, bir paragraf sorusuna konu edildi. SABAH'ın sayfalarında yer bulan "8 Türk'e Küresel Öğretmen Ödülü" başlıklı haber de kitabın bir sorusunda, öznellik-nesnellik başlığı altında işlendi.

Uzun uğraşlar sonrası büyük bir emekle çok faydalı bir kitap hazırlandığını ifade eden Gülabi Yapık, "Bütün çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar dilerim, hazırladığımız bu kitaplarla umarım çocuklarımıza bir katkımız olur" dedi.

Öğrenciler, baştan sona "yeni nesil" formatla donatılan bu kitaplarda beceri temelli sorular, mantık-muhakeme, dil bilgisi soruları ve videolu çözümlerini bulabilecek. Kitaplar, Türkiye'nin hemen hemen tüm şehirlerindeki yetkili bayiler aracılığıyla öğrencilere ulaşacak.