Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Kabine Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitimle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. T.C. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili bir bugün sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

"BEŞİNCİ VE DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİ KAVUŞTURUYORUZ"

Selçuk açıklamasında, "Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz... Sağlıkla ve güvenle..." ifadelerini kullandı.

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