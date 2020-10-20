Bursluluk parası ne zaman yatacak sorusunun yanıtı öğrencilerin gündeminden düşmüyor. İlköğretim ve ortaöğretim 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine verilen İOKBS bursu için sınava giren adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilen burs miktarı geçen sene 260 lira iken bu sene 290 TL olması bekleniyor. Peki Bursluluk parası ne zaman yatacak, ayın kaçında? İOKBS 2020 Bursluluk parası nasıl alınır?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ardından bursluluk parasının yatacağı tarih merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarih aralığında bursluluk parasının yatırılacağı biliniyor. Ödemeler illere göre farklılık gösterip ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanıyor.
Bursluluk parasının ne zaman yatacağı henüz belli değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursluluk parası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir"
Yani İOKBS bursları olarak da bilinen bursluluk parası ödemeleri bu ay içerisinde hesaplara geçecek.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.
İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekte. 2020 İOKBS burs miktarı henüz açıklanmazken geçtiğimiz yıl İOKBS burs miktarı aylık 260.40 TL idi.
İokbs bursluluk parası ödemeler illere göre farklılık gösterip ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanıyor. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi öneriliyor…