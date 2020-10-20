Bursluluk parası ne zaman yatacak sorusunun yanıtı öğrencilerin gündeminden düşmüyor. İlköğretim ve ortaöğretim 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine verilen İOKBS bursu için sınava giren adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilen burs miktarı geçen sene 260 lira iken bu sene 290 TL olması bekleniyor. Peki Bursluluk parası ne zaman yatacak, ayın kaçında? İOKBS 2020 Bursluluk parası nasıl alınır?

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ardından bursluluk parasının yatacağı tarih merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarih aralığında bursluluk parasının yatırılacağı biliniyor. Ödemeler illere göre farklılık gösterip ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanıyor.