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parası ne zaman yatacak, ayın kaçında? İOKBS 2020 ?

Ekim ayının son günlerinde parası, ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler tarafından merak ediliyor. Eğitim hayatları boyunca burstan faydalanmak isteyen öğrenciler için 260 lira olan bursluluk ücretinin bu sene 290 TL olması bekleniyor. Hem öğrenciler hem velileri yakından ilgilendiren İOKBS bursluluk parası ödemeleri illere göre farklılık gösterip ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanıyor. Peki , ayın kaçında? İOKBS 2020 ?

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:57 ABONE OL
Bursluluk parası ne zaman yatacak, ayın kaçında? İOKBS 2020 Bursluluk parası nasıl alınır?

parası ne zaman yatacak sorusunun yanıtı öğrencilerin gündeminden düşmüyor. İlköğretim ve ortaöğretim 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine verilen İOKBS bursu için sınava giren adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. 'nca verilen burs miktarı geçen sene 260 lira iken bu sene 290 TL olması bekleniyor. Peki , ayın kaçında? İOKBS 2020 ?

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ardından bursluluk parasının yatacağı tarih merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarih aralığında bursluluk parasının yatırılacağı biliniyor. Ödemeler illere göre farklılık gösterip ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanıyor.

Bursluluk parası ne zaman yatacak, ayın kaçında? İOKBS 2020 Bursluluk parası nasıl alınır?

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

parasının ne zaman yatacağı henüz belli değil. 'nın bursluluk parası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir"

Yani İOKBS bursları olarak da bilinen bursluluk parası ödemeleri bu ay içerisinde hesaplara geçecek.

Bursluluk parası ne zaman yatacak, ayın kaçında? İOKBS 2020 Bursluluk parası nasıl alınır?

İOKBS BURSLARI KİMLERE VERİLİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

İOKBS BURSU NE KADAR?

İOKBS bursu tarafından belirlenmekte. 2020 İOKBS burs miktarı henüz açıklanmazken geçtiğimiz yıl İOKBS burs miktarı aylık 260.40 TL idi.

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

İokbs bursluluk parası ödemeler illere göre farklılık gösterip ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanıyor. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi öneriliyor…

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Bursluluk parası ne zaman yatacak, ayın kaçında? İOKBS 2020 Bursluluk parası nasıl alınır?
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