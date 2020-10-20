KYK başvuruları merakla bekleniyor... 2020-2021 Burs ve yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?

KYK başvurularına ilişkin araştırmalar bugün de hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi gelecek resmi açıklamayı beklerken gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'na çevrildi. Corona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen KYK başvuruları için geri sayımı ise öğrenciler başlattı. Haberimizin içerisinden KYK yurt ve burs başvurularına ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
KYK başvurularına ilişkin detaylar şu şekilde belirlendi;
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt ve burs başvurularının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.
2020 BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.