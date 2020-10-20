KYK yurt ve burs başvuruları 2020-2021 başladı mı, ne zaman? Bu yıl KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

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yurt ve burs başvuruları 2020-2021 başladı mı, ne zaman? Bu yıl ne zaman başlayacak?

başvurularına ilişkin son dakika haberleri yakından takip edilirken öğrenciler detaylı araştırmalarını sürdürüyor. Yeni haftanın ilk gününde başladı mı, ne zaman başlayacak sorularına yanıt arayan milyonlarca öğrenci ve velisi gözlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu'na çevirdi. Başvuru tarihleri hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler için; 2020-2021 başladı mı, ne zaman? ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 20.10.2020 07:13 Son Güncelleme: 20.10.2020 13:43 ABONE OL
KYK BAŞVURULARI: KYK yurt ve burs başvuruları 2020-2021 başladı mı, ne zaman? Burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

yurt ve burs başvuruları hakkında milyonlarca öğrenci araştırma yaparken gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Her geçen gün araştıran öğrencilerin sayısı artarken Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklama için bekleniyor. Peki; ne zaman başlayacak, tarih belli mi? ne zaman başladı mı?

KYK BAŞVURULARI 2020-2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK başvurularına ilişkin tüm detaylar şu şekilde;

KYK BAŞVURULARI: KYK yurt ve burs başvuruları 2020-2021 başladı mı, ne zaman? Burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

yurt ve burs başvurularının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.

KYK BAŞVURULARI: KYK yurt ve burs başvuruları 2020-2021 başladı mı, ne zaman? Burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2020 BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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KYK yurt ve burs başvuruları 2020-2021 başladı mı, ne zaman? Bu yıl KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
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