SON DAKİKA HABER! 2020 KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları ile ilgili yeni müjde! Milyarlarca TL yapılandırılacak!

Üniversite eğitimi boyunca başvuruda bulunan çok sayıda öğrenciye sağlanan KYK kredi ve bursları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Özellikle son dönemlerde, KYK borcu silinecek mi sorusu, öğrenci ve mezun vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu alanda yeni bir çalışmanın yapılıdığı müjdesi geldi. Bu plana göre, çok sayıda borç yapılandırılacak ve yapılan bu çalışmada KYK borçları da yer alıyor.

SON DAKİKA: KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin yaralarını sarmak için bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket, yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar lira civarındaki borcunu kapsayacak. Emlak vergisinden trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçların ödemesinin kolaylaştırılması, ödemesiz bir dönemle ertelenmesi sonra da uzun vadeli taksitlendirilmesi planlanıyor. Öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.