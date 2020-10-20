SON DAKİKA GELİŞMESİ: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bu yıl Kasım'da üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim için meraklı bekleyiş sürerken vatandaşlar son dakika haberlerini de yakından takip ediyorlar. Üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranırken yetkili isimlerden gelen açıklamalar bu noktada önem kazanıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya yönelik açıklamalarda bulunmuş ve detaylara değinmişti. Bu bağlamda; üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

BU YIL ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.



Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu..

Son dakika haberinin detayları ise şu şekilde;