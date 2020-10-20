Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri SON DAKİKA GELİŞMESİ: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bu yıl Kasım'da üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

GELİŞMESİ: ? 2020-2021 Bu yıl Kasım'da üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

sorusunun yanıtı ile haberleri yakından takip ediliyor. Yüz yüze eğitimin açılış kararı ile açıklamalar gelirken yeni dönem için evinde eğitime başlayan milyonlarca üniversite öğrencisi, verilecek karar doğrultusunda okullara gidecekler. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin yüz yüze eğitim ile açılacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bu bağlamda; üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bu yıl üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı ile son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 08:13 Son Güncelleme: 20.10.2020 08:14 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ: Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim için meraklı bekleyiş sürerken vatandaşlar haberlerini de yakından takip ediyorlar. sorusuna yanıt aranırken yetkili isimlerden gelen açıklamalar bu noktada önem kazanıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya yönelik açıklamalarda bulunmuş ve detaylara değinmişti. Bu bağlamda; üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

BU YIL ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu..

Son dakika haberinin detayları ise şu şekilde;

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti;

Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti.

Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GELİŞMESİ: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Bu yıl Kasım'da üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA