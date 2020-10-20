SON DAKİKA HABERİ: KYK borçları için faiz affı olacak mı? KYK borçları silinecek mi?

Milyonlarca öğrenciye Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sunulan krediler, mezuniyetin ardından belli bir süre sonra ödenmeye başlıyor. Kredi imkânından faydalanan ve ödeme şansı bulamayan öğrenciler ise, borcun üstüne binen faize af çıkmasını bekliyor. Konuyla ilgili son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla pandemi etkisini azaltmak adına, Türkiye'nin en kapsamlı yapılandırma paketi hazırlanıyor. Bu paketin öğrenim kredisi borçlarını kapsayıp kapsamayacağı merak ediliyor. Peki, KYK borçları için faiz affı olacak mı? KYK borçları silinecek mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA: KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin yaralarını sarmak için bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket, yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar lira civarındaki borcunu kapsayacak. Emlak vergisinden trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçların ödemesinin kolaylaştırılması, ödemesiz bir dönemle ertelenmesi sonra da uzun vadeli taksitlendirilmesi planlanıyor. Öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.