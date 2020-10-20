SON DAKİKA HABERİ: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 2021 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi… Milyonlarca üniversite öğrencisi üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Konuya yönelik en son gelişmeler yakın mercekten takip edilirken YÖK'ten gelecek son açıklama üniversitelerin açılış tarihini belirlemiş olacak. Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili olarak tüm bu soruların yanıtını ve YÖK kararı bekleniyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, Kasım ayında üniversiteler açılacak mı? 2020 2021 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ SON DURUM NE?

Üniversitelerin açılış tarihi son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Pandemin seyrine göre üniversitelerin açılış tarihinin belli olacağı biliniyor…

İşte üniversitelerin açılış tarihine ilişkin son dakika haberleri…