SON DAKİKA GELİŞMESİ | Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Son dakika haberi… Yüz yüze eğitim kademesinde olmayan sınıflar için okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı hız kesmeden araştırılıyor. Aynı zamanda gelecek resmi açıklamaları bekleyen öğrenciler ve velileri yüz yüze eğitim detaylarını da öğrenmek istiyor. İlkokullar, köy okulları, 8 ve 12.sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim 12 Ekim 2020 tarihinde başlamıştı. Peki; diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar için okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi?

DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürleri, başhekimler ve saha koordinatörleriyle, Erzurum Şehir Hastanesinde yaptığı değerlendirme toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, daha önce Diyarbakır, Van, İzmir, Samsun ve Adana'da olduğu gibi bugün de Erzurum'da ilgili görevlilerle bir araya geldiğini söyledi.

İşte son dakika haberinin detayları!