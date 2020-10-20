Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri SON DAKİKA GELİŞMESİ | Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

GELİŞMESİ | Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar için ?

Yüz yüze eğitim düzeyine geçmeyen sınıflar için sorusunun yanıtı ile gelişmeleri milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından yakından takip ediliyor. 'ndan gelecek açıklamalara odaklanan öğrenciler diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. 2,3,4,8 ve 12.sınıfların yüz yüze eğitime başlamasının ardından diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:03 Son Güncelleme: 20.10.2020 12:03 ABONE OL
SON DAKİKA | Okullar ne zaman açılacak? 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar için okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi?

haberi… Yüz yüze eğitim kademesinde olmayan sınıflar için sorusunun yanıtı hız kesmeden araştırılıyor. Aynı zamanda gelecek resmi açıklamaları bekleyen öğrenciler ve velileri yüz yüze eğitim detaylarını da öğrenmek istiyor. İlkokullar, köy okulları, 8 ve 12.sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim 12 Ekim 2020 tarihinde başlamıştı. Peki; diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar için okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi?

DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürleri, başhekimler ve saha koordinatörleriyle, Erzurum Şehir Hastanesinde yaptığı değerlendirme toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, daha önce Diyarbakır, Van, İzmir, Samsun ve Adana'da olduğu gibi bugün de Erzurum'da ilgili görevlilerle bir araya geldiğini söyledi.

İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA | Okullar ne zaman açılacak? 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar için okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli eğitimle ilgili hafta başında açıklama yapmıştı. Erdoğan henüz durumu belli olmayan 5. 6. 7. sınıflar ve diğer sınıflarda okulların açılacağı tarihle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek.

SON DAKİKA | Okullar ne zaman açılacak? 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar için okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi?

Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir.

Lise 9. 10. 11. sınıflar ve ortaokul 5. 6. 7. sınıfların durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ya da tarafından yeni bir açıklama gelmedi.

Diğer sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihe illişkin resmi bir açıklama olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GELİŞMESİ | Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA