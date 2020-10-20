SON DAKİKA: Okullarda kantinler açılıyor mu? Okul kantinleri ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan gelen yazıya göre; okul kantinlerinin açılacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı yazıda; okul kantinleri bilindiği üzere corona virüsü nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren kapalıydı. Yüz yüze eğitim başladığı sınıflar için okullarda kantinler artık açılacak. Peki; okul kantinleri ne zaman açılıyor? İşte son dakika haberinin detayları!

OKUL KANTİNLERİ NE ZAMAN AÇILIYOR? OKULLARDA KANTİNLER AÇILDI MI?

Edinilen son dakika bilgisine göre; okul kantinleri 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren açılacak. Detaylar ise şu şekilde;