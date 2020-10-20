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: Okullarda kantinler açılıyor mu? ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarda kantinlerin son durumu merak ediliyordu. Hem corona virüsü nedeniyle hem de bazı sınıfların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı okullarda kantinler açıldı mı, ne zaman açılacak gibi soruların yanıtları araştırılır hale gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okul kantinlerinin açılacağı tarih belli oldu. Peki; okullarda kantinler ne zaman açılacak? İşte haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 20.10.2020 07:57 ABONE OL
SON DAKİKA: Okullarda kantinler açılıyor mu? Okul kantinleri ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan gelen yazıya göre; okul kantinlerinin açılacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı yazıda; bilindiği üzere corona virüsü nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren kapalıydı. Yüz yüze eğitim başladığı sınıflar için okullarda kantinler artık açılacak. Peki; okul kantinleri ne zaman açılıyor? İşte haberinin detayları!

OKUL KANTİNLERİ NE ZAMAN AÇILIYOR? OKULLARDA KANTİNLER AÇILDI MI?

Edinilen son dakika bilgisine göre; okul kantinleri 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren açılacak. Detaylar ise şu şekilde;

SON DAKİKA: Okullarda kantinler açılıyor mu? Okul kantinleri ne zaman, hangi tarihte açılacak?

SINIRLI SAYIDA ÜRÜN SATILACAK

Okul kantinlerinde satılmasına izin verilen ürünler daraltılacak ve sınırlı sayıda ürünün satılmasına izin verilecek. Satışına izin verilecek bu ürünlerin neler olacağı ise henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı'nın çalışması sonucunda bu listenin netleşeceği öğrenildi.

SON DAKİKA: Okullarda kantinler açılıyor mu? Okul kantinleri ne zaman, hangi tarihte açılacak?

KİRA BEDELLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Okula az öğrencinin gelmesi, kantinlerde sınırlı ürün satılacak olması kantin işletmecilerinin cirolarını önemli ölçüde etkileyeceği için alınan her idari karar sonrası kira bedeli buna göre yeniden belirlenecek. Normalde kantinlerin kira bedelleri 'muhammen bedel tespit komisyonu' tarafından belirleniyordu. Pandemi dönemiyle sınırlı kalmak koşuluyla bu yerlerin kira bedelleri komisyon tarafından değil, okul idareleri tarafından MEB'in belirlediği usullere göre belirlenecek.

YENİ KİRALAMALARA İZİN VERİLMEYECEK

Kira bedelleri pandemi sürecinde yüz yüze eğitime devam eden öğrenci sayısı ve yüz yüze eğitime devam edilen gün sayısında yapılan değişiklikler doğrultusunda her idari karar sonrasında yeniden belirlenecek. Kantin işletmesi bulunmayan okul ve kurumlarda pandemi sürecinde kantin kiralama işlemleri yapılmayacak.

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SON DAKİKA: Okullarda kantinler açılıyor mu? Okul kantinleri ne zaman, hangi tarihte açılacak?
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