SON DAKİKA: Okullarda kantinler açılıyor mu? Okul kantinleri ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan gelen yazıya göre; okul kantinlerinin açılacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı yazıda; okul kantinleri bilindiği üzere corona virüsü nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren kapalıydı. Yüz yüze eğitim başladığı sınıflar için okullarda kantinler artık açılacak. Peki; okul kantinleri ne zaman açılıyor? İşte son dakika haberinin detayları!
Edinilen son dakika bilgisine göre; okul kantinleri 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren açılacak. Detaylar ise şu şekilde;
SINIRLI SAYIDA ÜRÜN SATILACAK
Okul kantinlerinde satılmasına izin verilen ürünler daraltılacak ve sınırlı sayıda ürünün satılmasına izin verilecek. Satışına izin verilecek bu ürünlerin neler olacağı ise henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı'nın çalışması sonucunda bu listenin netleşeceği öğrenildi.
KİRA BEDELLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK
Okula az öğrencinin gelmesi, kantinlerde sınırlı ürün satılacak olması kantin işletmecilerinin cirolarını önemli ölçüde etkileyeceği için alınan her idari karar sonrası kira bedeli buna göre yeniden belirlenecek. Normalde kantinlerin kira bedelleri 'muhammen bedel tespit komisyonu' tarafından belirleniyordu. Pandemi dönemiyle sınırlı kalmak koşuluyla bu yerlerin kira bedelleri komisyon tarafından değil, okul idareleri tarafından MEB'in belirlediği usullere göre belirlenecek.
YENİ KİRALAMALARA İZİN VERİLMEYECEK
Kira bedelleri pandemi sürecinde yüz yüze eğitime devam eden öğrenci sayısı ve yüz yüze eğitime devam edilen gün sayısında yapılan değişiklikler doğrultusunda her idari karar sonrasında yeniden belirlenecek. Kantin işletmesi bulunmayan okul ve kurumlarda pandemi sürecinde kantin kiralama işlemleri yapılmayacak.