SON DAKİKA HABERİ: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK ile 2020-2021 bu dönem üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Son Dakika Haberi… Üniversiteler ne zaman açılacak, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? gibi sorular Türkiye'de milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz günlerde açıklamalar gelmişti. Bakan Koca, 'önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum.' derken, Başkan Erdoğan ise, en kısa sürede üniversitelerde eğitimi başlatmak istediklerini belirtti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2020-2021 eğitim yılı üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, Kasım'da açılacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntınları…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların yüz yüze eğitime kademeli bir şekilde geçmesi ile birlikte akıllardaki bir soru 'üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?' oldu

Konuyla ilgili hem Bakan Koca, hem de Başkan Erdoğan önemi açıklamalarda bulundu.

ÜNİVERSİTELER KASIM'DA AÇILACAK MI?

İşte 'üniversiteler ne zaman açılacak' sorusunun yanıtı, Başkan Erdoğan ve Bakan Koca'nın açıklamaları;