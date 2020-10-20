SON DAKİKA HABERİ: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK ile 2020-2021 bu dönem üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

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HABERİ: başlayacak mı? YÖK ile 2020-2021 bu dönem üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

’na bağlı okullarda yüz yüze eğitim başlarken, üniversitelerde hala uzaktan eğitim devam ediyor. Bu noktada, milyonlarca öğrenci, ‘, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?’ sorularını araştırıyor. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversitelerle ilgili açıklamalarında bulunmuş ve tarih vermişti. Öte yandan üniversitelerde yüz yüze eğitimin Kasım ayında başlayacağı söylentileri de bulunuyor. Peki, ne zaman başlayacak? YÖK 2020-2021 eğitim yılı üniversiteler ne zaman açılacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:52 Son Güncelleme: 20.10.2020 10:53 ABONE OL
SON DAKİKA: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK ile 2020-2021 bu dönem üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Haberi… , ne zaman başlayacak? gibi sorular Türkiye'de milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz günlerde açıklamalar gelmişti. Bakan Koca, 'önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum.' derken, Başkan Erdoğan ise, en kısa sürede üniversitelerde eğitimi başlatmak istediklerini belirtti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2020-2021 eğitim yılı üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, Kasım'da açılacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntınları…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

'na bağlı okulların yüz yüze eğitime kademeli bir şekilde geçmesi ile birlikte akıllardaki bir soru 'üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?' oldu

Konuyla ilgili hem Bakan Koca, hem de Başkan Erdoğan önemi açıklamalarda bulundu.

ÜNİVERSİTELER KASIM'DA AÇILACAK MI?

İşte 'üniversiteler ne zaman açılacak' sorusunun yanıtı, Başkan Erdoğan ve Bakan Koca'nın açıklamaları;

SON DAKİKA: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK ile 2020-2021 bu dönem üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.

SON DAKİKA: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK ile 2020-2021 bu dönem üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

SON DAKİKA: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK ile 2020-2021 bu dönem üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

SON DAKİKA: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK ile 2020-2021 bu dönem üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

YÖK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim ile başladı.

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SON DAKİKA HABERİ: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK ile 2020-2021 bu dönem üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?
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