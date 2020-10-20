SON DAKİKA HABERİ: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK ile 2020-2021 bu dönem üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Son Dakika Haberi… Üniversiteler ne zaman açılacak, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? gibi sorular Türkiye'de milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz günlerde açıklamalar gelmişti. Bakan Koca, 'önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum.' derken, Başkan Erdoğan ise, en kısa sürede üniversitelerde eğitimi başlatmak istediklerini belirtti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2020-2021 eğitim yılı üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, Kasım'da açılacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntınları…
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların yüz yüze eğitime kademeli bir şekilde geçmesi ile birlikte akıllardaki bir soru 'üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?' oldu
Konuyla ilgili hem Bakan Koca, hem de Başkan Erdoğan önemi açıklamalarda bulundu.
İşte 'üniversiteler ne zaman açılacak' sorusunun yanıtı, Başkan Erdoğan ve Bakan Koca'nın açıklamaları;
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.
Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
YÖK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim ile başladı.