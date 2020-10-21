Annesi sırtında taşıdı o da üniversiteli oldu

Afyonkarahisar'da, fedakar annesinin yıllarca sırtında okula taşıdığı doğuştan bedensel engelli Abdullah Akyıldız'ın üniversite hayali gerçek oldu. Sandıklı ilçesinde yaşayan Akyıldız ailesinin iki çocuğundan biri olan 20 yaşındaki Abdullah, doğuştan kas hastalığı nedeniyle bedensel engelli kaldı. Babasının yoğun işleri nedeniyle daha çok annesinin ilgilendiği Abdullah, annesi Birdane Akyıldız'ın sırtında okula taşıması sayesinde ilkokulu başarıyla bitirdi. Devletin verdiği akülü araç sayesinde ortaokul ve liseye giderken az da olsa rahatlayan genç, hem okuldaki hem de apartmanlarındaki katları annesinin sırtında inip çıktı. Hayali olan üniversiteye, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünü kazanarak ulaşan Abdullah Akyıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle henüz okuluna kavuşamadı. Akyıldız, "Okula hep annem getirip götürüyordu. Annemin desteğiyle bu yerlere geldim. Amacım dikey geçişle bilgisayar mühendisliği bölümüne geçmek. Sonra yüksek lisans yapmak istiyorum" dedi. AA