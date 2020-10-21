AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2020 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

Açıköğretim öğrencilerinin gündeminde AÖF kayıt yenileme işlemleri yer alıyor. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler için geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'den konuya yönelik açıklama geldi. Öte yandan Açıköğretime kayıtlarını yenilemesiyle birlikte belirlenen ücretlerin de ilgili bankalar üzerinden yatırılması da önem taşıyor. Peki AÖF kayıt yenileme tarihleri son gün ne zaman? 2020 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?
AÖF kayıt yenileme son günlerde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama ile AÖF kayıt yenileme tarihilerinin süresinin uzatıldığı biliniyor. Haberimizde, AÖF kayıt yenileme işlemlerine ulaşabilirsiniz.
İşte adım adım AÖF kayıt yenileme işlemleri
1-Derslerini seç.
2- Ücretini öde.
3- Otomasyondan kaydını kontrol et.
4- Ders kitapların eKampüs'te.
AÖF KAYIT YENİLEME SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.
AÖF takviminde yer alan bilgiye göre 5 Ekim'de başlayan kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12 - 13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021