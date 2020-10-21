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kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2020 nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

Açık üniversite okuyan öğrenciler için kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. (AÜ), iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı. Öğrenciler, kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek. Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıktan üniversite eğitimlerini tamamlamaya çalışan binlerce öğrenci belirlenen tarihlerde elektronik ortam üzerinden kayıtlarını gerçekleştiriyor. Peki tarihleri ne zaman sona erecek? 2020 Açıköğretim , kayıt ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 21.10.2020 11:44 Son Güncelleme: 21.10.2020 11:45 ABONE OL
AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2020 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

öğrencilerinin gündeminde kayıt yenileme işlemleri yer alıyor. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler için geçtiğimiz günlerde Açıköğretim Fakültesi'den konuya yönelik açıklama geldi. Öte yandan Açıköğretime kayıtlarını yenilemesiyle birlikte belirlenen ücretlerin de ilgili bankalar üzerinden yatırılması da önem taşıyor. Peki tarihleri son gün ne zaman? 2020 Açıköğretim , kayıt ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI! AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme son günlerde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama ile AÖF kayıt yenileme tarihilerinin süresinin uzatıldığı biliniyor. Haberimizde, AÖF kayıt yenileme işlemlerine ulaşabilirsiniz.

İşte adım adım AÖF kayıt yenileme işlemleri

AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2020 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

1-Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.

AÖF KAYIT YENİLEME SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2020 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

AÖF GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

takviminde yer alan bilgiye göre 5 Ekim'de başlayan kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

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AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2020 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?
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