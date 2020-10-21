AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB ile 2020 AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için AÖL sınav tarihleri önem taşıyor. Açık lisede kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar sınav maratonuna hazırlanıyor. MEB tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre, AÖL sınavları ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2020 AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık lise öğrencileri AÖL sınav tarihlerini son günlerde sıklıkla araştırmaya başladı. MEB 2020 2021 Eğitim takvimine göre, AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu.

İşte AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi