AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB ile 2020 AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi

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AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ile 2020 AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi

öğrencilerinin gündeminde AÖL sınavları ne zaman sorusunun yanıtı yer alıyor. Lisesinde eğitim alan öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimlerini tamamladı. Şimdi ise gözler sınav tarihlerine çevrildi. takvimi ile açık lise sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu. Peki MEB 2020-2021 eğitim yılı ile AÖL sınavları ne zaman? İşte AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi…

Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:33 Son Güncelleme: 21.10.2020 09:33 ABONE OL
AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2020 AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi

Lisesi öğrencileri için önem taşıyor. Açık lisede kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar sınav maratonuna hazırlanıyor. tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre, AÖL sınavları ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2020 AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

öğrencileri AÖL sınav tarihlerini son günlerde sıklıkla araştırmaya başladı. MEB 2020 2021 Eğitim takvimine göre, AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu.

İşte AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2020 AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.

Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.

AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2020 AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL SINAV TAKVİMİ- 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020

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AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB ile 2020 AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi
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