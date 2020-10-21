Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika okullar açıklaması! 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte 5 ve 9. sınıfların okula gideceği tarih...

Başkan Erdoğan'dan 5. ve 9. sınıfların açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Pandemi nedeniyle ülkemizde geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim ile tamamlanmış yeni dönem ise uzaktan eğitim ile başlamıştı. Daha sonra MEB'den gelen karar ile birlikte 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıfların okula dönmelerine karar verilmişti. Milyonlarca öğrenci ve velisi ise diğer sınıflar için yapılacak son dakika açıklamalarını bekliyordu. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan bugün, Kabine Toplantısının ardından yüz yüze eğitime geçişte üçüncü adımın detaylarını verdi ve okula gidecek sınıfları belirtti. Üçüncü adımda 5. ve 9. sınıfların okullarda yüz yüze eğitime başlayacağı belirtildi. Peki, Peki, Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 5. Ve 9. Sınıflar okula ne zaman gidecek, Ortaokullar, liseler ve 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıflar ne zaman açılacak? İşte son dakika haberinin detayları…

BAŞKAN ERDOĞAN SON DAKİKA AÇIKLADI: 6. 7. VE 10. 11. DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısında eğitim ile ilgili alınan kararları açıkladı. Bu kapsamda 5. Ve 9. Sınıfların yüz yüze eğitime Kasım ayında belirlenen tarihte geçişinin sağlanacağı duyurulurken vatandaşlar "Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak, 5. Ve 9. Sınıflar okula ne zaman gidecek?" sorusuna yanıt arıyor…

İşte o açıklamanın detayları…