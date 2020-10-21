Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika okullar açıklaması! 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte 5 ve 9. sınıfların okula gideceği tarih...

Başkan Erdoğan'dan 5. ve 9. sınıfların açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Pandemi nedeniyle ülkemizde geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim ile tamamlanmış yeni dönem ise uzaktan eğitim ile başlamıştı. Daha sonra MEB'den gelen karar ile birlikte 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıfların okula dönmelerine karar verilmişti. Milyonlarca öğrenci ve velisi ise diğer sınıflar için yapılacak son dakika açıklamalarını bekliyordu. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan bugün, Kabine Toplantısının ardından yüz yüze eğitime geçişte üçüncü adımın detaylarını verdi ve okula gidecek sınıfları belirtti. Üçüncü adımda 5. ve 9. sınıfların okullarda yüz yüze eğitime başlayacağı belirtildi. Peki, Peki, Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 5. Ve 9. Sınıflar okula ne zaman gidecek, Ortaokullar, liseler ve 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıflar ne zaman açılacak? İşte son dakika haberinin detayları…
Başkan Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısında eğitim ile ilgili alınan kararları açıkladı. Bu kapsamda 5. Ve 9. Sınıfların yüz yüze eğitime Kasım ayında belirlenen tarihte geçişinin sağlanacağı duyurulurken vatandaşlar "Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak, 5. Ve 9. Sınıflar okula ne zaman gidecek?" sorusuna yanıt arıyor…
İşte o açıklamanın detayları…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünü koronavirüs salgını ile ilgili yapılan değerlendirmelere ve alınan yeni kararlara ayırdı. Erdoğan kararları şöyle açıkladı:
"Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinlikler ile ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Özellikle temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonunda atmış olmayı ümit ediyoruz.
Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda ve liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflar ile ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."
Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,
"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız.
Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.