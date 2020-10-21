Cumhurbaşkanı'ndan son dakika: 5. ve 9. sınıflar ne zaman gidecek, okula başlayacak? Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?" sorusuna ilişkin yanıt verdi. Yüz yüze eğitime geçişin üçüncü adımının 5. ve 9. Sınıflar olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, bu sınıfların da okullarına geri döneceği ifadesinde bulundu. Öte yandan diğer sınıflarda eğitim görmekte olan öğrenci ve velileri konuya ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak, okula gidecek? Ortaokullar, liseler ve 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıflar ne zaman açılacak? İşte gelen son dakika açıklaması ve tüm detaylar…
Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin bir süredir yüz yüze eğitime geçiş süreci yakından takip ediliyordu. Bilindiği üzere ilk olarak 1. Sınıflar eğitimlerini okullarda almaya başlamış ardından peş peşe yapılan açıklamalarla birçok sınıfın okullara döneceği bildirilmişti. Şimdilerde ise "Diğer sınıflar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aranırken bu soruya cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi…
İşte o açıklamaya ilişkin detaylar;
ORTAOKUL 5 VE LİSE 9'UNCU SINIFLAR İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünü koronavirüs salgını ile ilgili yapılan değerlendirmelere ve alınan yeni kararlara ayırdı. Erdoğan kararları şöyle açıkladı:
"Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinlikler ile ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Özellikle temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonunda atmış olmayı ümit ediyoruz.
Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda ve liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflar ile ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."
Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,
"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız.
Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.
ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:
'Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak.'