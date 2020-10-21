SON DAKİKA HABER | Okullar ne zaman açılacak? Ortaokullar, liseler ve 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıflar ile okullar ne zaman açılacak, okula gidecek?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?" sorusuna ilişkin yanıt verdi. Yüz yüze eğitime geçişin üçüncü adımının 5. ve 9. Sınıflar olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, bu sınıfların da okullarına geri döneceği ifadesinde bulundu. Öte yandan diğer sınıflarda eğitim görmekte olan öğrenci ve velileri konuya ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak, okula gidecek? Ortaokullar, liseler ve 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıflar ne zaman açılacak? İşte gelen son dakika açıklaması ve tüm detaylar…

DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN OKULA GİDECEK?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin bir süredir yüz yüze eğitime geçiş süreci yakından takip ediliyordu. Bilindiği üzere ilk olarak 1. Sınıflar eğitimlerini okullarda almaya başlamış ardından peş peşe yapılan açıklamalarla birçok sınıfın okullara döneceği bildirilmişti. Şimdilerde ise "Diğer sınıflar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aranırken bu soruya cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi…

İşte o açıklamaya ilişkin detaylar;