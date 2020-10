İnternet bağımlılığı dersleri de etkiliyor

İnternette çok zaman geçiren çocuk ve gençlerin derslerdeki başarısının düşük olduğu ortaya çıktı. Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı Barış Tuncer aşırı sosyal medya kullanımının öğrencilerde hem fiziksel, hem ruhsal olarak bazı sorunlara yol açmasının yanı sıra akademik başarıyı da olumsuz etkilediğini söyledi. ABD'de faaliyet gösteren Kaiser Vakfı'nın raporuna değinen Tuncer "Bu çalışmaya göre öğrencilerin internet kullanım süresi ve sıklığı ile okul başarıları arasında bir ters orantı söz konusu. Aşırı medya kullanıcılarının yaklaşık yarısı (yüzde 47), orta düzeyde medya kullananların dörtte birine kıyasla (yüzde 23) daha düşük notlar aldıklarını bildirdiler" dedi.



ŞİDDET EĞİLİMİ ARTIYOR

Yapılan araştırmalara göre, internet bağımlılığı, çocuk ve gençlerin internette karşılaşabilecekleri riskleri de artırıyor. İnternette geçirilen süre arttıkça kişinin gerçek yaşamdaki aktivitelere ayıracağı zamanın azaldığını anlatan Tuncer buna karşılık çocukların saldırganlık, tehditler, siber zorbalık, cinsel içerikli mesajlara muhatap olma, pornografi ve çocukları cinsel amaçlı kandırmaya yönelik girişimlerle karşılaşma olasılığının arttığını vurguladı. Bunun yanında çocuklar değerlerle ilgili riskler örneğin, aşırı radikal, anoreksiyayı teşvik eden, intiharla ilgili sitelerin ziyaret edilmesi ve sitelerde aniden çıkan ticari amaçlı reklamlarla karşı karşıya olduklarını söyledi.



DİZİ VE FİLMLERDEN DAHA TEHLİKELİ

Öte yandan yapılan araştırmaların sonuçları şiddet içerikli oyunlar oynamanın, şiddet içerikli televizyon izlemekten daha zehirleyici bir etkiye yol açıyor. Oyuncunun şiddet uygulayan bir karakterle kendisini özdeşleştirip onun rolünü oynadığını vurgulayan Tuncer "Şiddet içerikli dijital oyun oynayan çocuk ve gençler şiddeti sadece edilgen bir şekilde izlemekle kalmaz, tekrar eder. Yani kurbanları seçer, silah ve cephane edinir, kurbana sessizce yaklaşır, silahla nişan alır ve tetiği çeker. Devamlı şiddet ve saldırı tehdidi ile uğraşır" diye konuştu.



BU OYUNLARDAN UZAK DURUN

Tuncer son dönemde popüler olan ancak çocuklarda şiddet eğilimlerini artıran ve uzak durulması gereken oyunları şöyle sıraladı:

1 - Fontnite

2 - Seasen x

3 - Rainbow six siege

4 - Pubg

5 - Apex Legends

6 - Sekiro

7 - Call Of Duty

8 - Legends of Runeterra

9 - Volarant

10 - Counter Strike

