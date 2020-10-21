KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli mi, burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları başladı mı, tarih belli mi?

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yurt ve burs başvuru tarihleri belli mi, burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2020-2021 başladı mı, tarih belli mi?

Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi gününe kadar devam eden burs başvuruları bilindiği üzere e-Devlet üzerinden alınmış ve belirtilen süre kapsamında işlemler tamamlanmıştı. Aynı şekilde yine yurt işlemleri de belirtilen süre kapsamında tamamlanmış ve öğrenciler yurtlara yerleştirilmişti. Bu yıl corona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen başvuruları da bu bağlamda en merak edilenler arasında yerini aldı. Peki; KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:28 Son Güncelleme: 21.10.2020 15:57 ABONE OL
KYK BAŞVURULARI 2020-2021: Bu yıl KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? Burs ve yurt başvuruları ne zaman?

başvurularına ilişkin araştırmalar bugün de hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi gelecek resmi açıklamayı beklerken gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'na çevrildi. Corona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen için geri sayımı ise öğrenciler başlattı. Haberimizin içerisinden KYK yurt ve burs başvurularına ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

KYK BAŞVURULARI BAŞLADI MI? 2020-2021 KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK başvurularına ilişkin detaylar şu şekilde belirlendi;

KYK BAŞVURULARI 2020-2021: Bu yıl KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? Burs ve yurt başvuruları ne zaman?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

yurt ve burs başvurularının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.

KYK BAŞVURULARI 2020-2021: Bu yıl KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? Burs ve yurt başvuruları ne zaman?

2020 BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli mi, burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları başladı mı, tarih belli mi?
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