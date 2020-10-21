TÜBİTAK ile Star Burs programı nedir? Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvurusu nereden - nasıl yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar?

Ülkemizde geçtiğimiz Mart ayından bu yana etkisini sürdüren koronavirüs salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünkü Kabine Toplantısı ardından yapılan açıklamalarda duyurulan TÜBİTAK Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı ile ilgili olarak Star Burs programı nedir? sorusu yoğun şekilde merak edilerek TÜBİTAK ile Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvurusu nereden - nasıl yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar? soruları üzerinde araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Star Burs programı nedir öğrenmek isteyenler bu başlık altında tüm detayları bulabilirler…
TÜBİTAK Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı ilgili olarak merak edilen Star Burs programı nedir? sorusuna ilişkin tüm detaylar şöyle;
TÜBİTAK star burs başvuru kılavuzunda yer alan detaylardan bazıları şöyle;
Bu burs çağrının amacı, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alan Türkiye'de lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları teşvik etmek ve desteklemektir. Ayrıca program kapsamında desteklenen öğrencilerimizin bu çalışmalarının üniversitelerinde zorunlu staj olarak değerlendirme durumu üniversitelerine bağlıdır.
Bu çağrı duyurusu, STAR , Stajyer Araştırmacı Burs Programı için COVID-19 Araştırma Projeleri çağrısına başvuran ve/veya bu programdan destek almaya hak kazanan ve destek alan kişilerle ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
a. Burs Kapsamı ve Süresi
BURS MİKTARI
Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarları;
TÜBİTAK'ın desteklediği diğer projelerde görev alan bursiyerlerin, bu program kapsamında da desteklenmesi durumunda verilecek burs miktarları yukarıdaki miktarlara tamamlanır.
a. Başvuru Koşulları