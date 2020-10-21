TÜBİTAK ile Star Burs programı nedir? Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvurusu nereden - nasıl yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar?

Ülkemizde geçtiğimiz Mart ayından bu yana etkisini sürdüren koronavirüs salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünkü Kabine Toplantısı ardından yapılan açıklamalarda duyurulan TÜBİTAK Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı ile ilgili olarak Star Burs programı nedir? sorusu yoğun şekilde merak edilerek TÜBİTAK ile Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvurusu nereden - nasıl yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar? soruları üzerinde araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Star Burs programı nedir öğrenmek isteyenler bu başlık altında tüm detayları bulabilirler…

TÜBİTAK STAR BURS PROGRAMI NEDİR?

TÜBİTAK Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı ilgili olarak merak edilen Star Burs programı nedir? sorusuna ilişkin tüm detaylar şöyle;