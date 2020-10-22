2020 AÖF kayıt yenileme devam ediyor! Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

Açıköğretim öğrencilerinin gündeminde AÖF kayıt yenileme işlemleri yer alıyor. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler için geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'den konuya yönelik açıklama geldi. Öte yandan Açıköğretime kayıtlarını yenilemesiyle birlikte belirlenen ücretlerin de ilgili bankalar üzerinden yatırılması da önem taşıyor. Peki AÖF kayıt yenileme tarihleri son gün ne zaman? 2020 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI! AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme son günlerde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama ile AÖF kayıt yenileme tarihilerinin süresinin uzatıldığı biliniyor. Haberimizde, AÖF kayıt yenileme işlemlerine ulaşabilirsiniz.

İşte adım adım AÖF kayıt yenileme işlemleri