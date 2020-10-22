KPSS branş sıralaması 2020: ÖSYM ile lisans, önlisans, orta öğretim KPSS branş bazında başarı sıralaması hesaplama ekranı

KPSS 2020 sonuçları ÖSYM tarafından ais üzerinden erişime açıldı. Bu gelişmeyle birlikte, kendi alanında/branşında sınava giren diğer KPSS katılımcıları ile başarı durumunu kıyaslamak isteyen adaylar, KPSS branş sıralaması ve alan başarı durumunu araştırıyor. ÖSYM tarafından verilen bilgilere göre, KPSS lisans branş bazında sıralama hesaplama işlemi, başarı durumunu öğrenmek için sunulan bir hizmet olarak tüm adayların kullanımına açık. Peki, KPSS branş sıralaması ve branşa göre başarı durumu nasıl hesaplanır?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2020: DİĞER ADAYLAR İLE BAŞARI DURUMU GÖRÜNTÜLEME

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde: