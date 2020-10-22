KPSS branş sıralaması 2020: ÖSYM ile lisans, önlisans, orta öğretim KPSS branş bazında başarı sıralaması hesaplama ekranı

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branş sıralaması 2020: ile lisans, önlisans, orta öğretim KPSS branş bazında başarı sıralaması hesaplama ekranı

2020 branş sıralaması, KPSS sonuçlarının tarafından açıklanması ile birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar ile adaylar, kendileriyle sınava giren diğer KPSS katılımcıları ile kendilerini karşılaştırma ve başarı durumunu tespit etme şansı elde ediyor. Peki, KPSS branş bazında sıralama hesaplama ve sorgulama nasıl yapılır? İşte, KPSS 2020 lisans branş sıralaması hesaplama…

Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:33 Son Güncelleme: 22.10.2020 11:34 ABONE OL
KPSS branş sıralaması 2020: Lisans, önlisans, orta öğretim KPSS branş bazında başarı sıralaması hesaplama

2020 sonuçları tarafından ais üzerinden erişime açıldı. Bu gelişmeyle birlikte, kendi alanında/branşında sınava giren diğer KPSS katılımcıları ile başarı durumunu kıyaslamak isteyen adaylar, KPSS branş sıralaması ve alan başarı durumunu araştırıyor. ÖSYM tarafından verilen bilgilere göre, KPSS lisans branş bazında sıralama hesaplama işlemi, başarı durumunu öğrenmek için sunulan bir hizmet olarak tüm adayların kullanımına açık. Peki, KPSS branş sıralaması ve branşa göre başarı durumu nasıl hesaplanır?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2020: DİĞER ADAYLAR İLE BAŞARI DURUMU GÖRÜNTÜLEME

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

KPSS branş sıralaması 2020: Lisans, önlisans, orta öğretim KPSS branş bazında başarı sıralaması hesaplama

2018 Kamu Personel Seçme Sınavına (2018- Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

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Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

KPSS branş sıralaması 2020: Lisans, önlisans, orta öğretim KPSS branş bazında başarı sıralaması hesaplama

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

KPSS branş sıralaması 2020: Lisans, önlisans, orta öğretim KPSS branş bazında başarı sıralaması hesaplama

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıda bağlantıdan erişilebilir.

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KPSS branş sıralaması 2020: ÖSYM ile lisans, önlisans, orta öğretim KPSS branş bazında başarı sıralaması hesaplama ekranı
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