2020 KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri? KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir?

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2020 , , puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri? KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir?

tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda sonuç belgelerinde yer alan , , puan türleri dikkat çekiyor. Bu yıl gerçekleşen Lisans oturumunda adaylar bu puanlarının hangi kurumlar tarafından yapılan alımlarda istendiği merak ediliyor. Peki; KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.10.2020 10:08 Son Güncelleme: 22.10.2020 10:08 ABONE OL
KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adayların katılım sağladığı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber , ve puan türleri de gündeme geldi. Adaylar bu puanlarla hangi kurumların alım yapacağı gibi detayları merak ederken internet aracılığı ile bu konuda yanıt arıyor. Peki, KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte tüm detaylar…

KPSS P1, P2, P3 PUAN TÜRÜ NEDİR? KPSS P1 P2 VE P3 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?

tarafından gelen son dakika açıklaması ile bugün erişime açılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Lisans oturumuna ait sonuçlar sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaşın gündem maddelerinden biri oldu. Öte yandan sonuç ekranında yer alan KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar merak ediliyor…

KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri?

KPSS P1 puan türü nedir?

Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P2 puan türü nedir?

Hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 puan türü nedir?

Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri?

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

  • BİST Uzman Yardımcısı
  • Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
  • Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
  • İller Bankası Uzman Yardımcısı
  • Bakanlıkların mühendislik kadroları
  • Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

P2 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,
  • Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,
  • SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),
  • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,
  • Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,
  • Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
  • Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE İLGİLİ ALIM YAPAN KURUMLAR

  • Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
  • Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
  • Gümrük Muhafaza Memurluğu
  • Gümrük Muayene Memurluğu
  • Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
  • Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
  • Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
  • Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
  • T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
  • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
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2020 KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri? KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir?
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