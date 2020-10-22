KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte KPSS P1 puan alımı yapan kurumlar araştırılmaya başlandı. P1 KPBB sonucunda oluşan puan türlerinden biri olmakla birlikte lisans mezunlarını ilgilendiren bir durumdur. Peki; KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P1 puanı nedir, nasıl hesaplanır?
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KPSS P1 nedir?
P1 KPBB sonucunda oluşan puan türlerinden biridir. P1 lisans mezunlarını ilgilendirir.
P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.
P-1 Puan Türü ile alım yapan kurumlar
* Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
* Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
* İller Bankası Uzman Yardımcısı
* BİST Uzman Yardımcısı
* Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
* Bakanlıkların mühendislik kadroları