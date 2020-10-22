KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte KPSS P1 puan alımı yapan kurumlar araştırılmaya başlandı. P1 KPBB sonucunda oluşan puan türlerinden biri olmakla birlikte lisans mezunlarını ilgilendiren bir durumdur. Peki; KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P1 puanı nedir, nasıl hesaplanır?

KPSS P1 PUANI NEDİR, KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR!

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