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ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P1 puanı nedir, nasıl hesaplanır?

KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte pek çok sorunun yanıtı da araştırılır hale geldi. Bunlardan bir tanesi de ile alım yapan kurumlar ve detayları olmaktadır. KPSS P1 puan türünde katsayı farkı ölçülmekle birlikte genel yetenek ve genel kültür katsayısı farklı olarak ölçülür. Peki; KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P1 puanı nedir, nasıl hesaplanır?

Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:34 Son Güncelleme: 22.10.2020 11:34 ABONE OL
KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P1 puanı nedir, nasıl hesaplanır?

KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte KPSS P1 puan alımı yapan kurumlar araştırılmaya başlandı. P1 KPBB sonucunda oluşan puan türlerinden biri olmakla birlikte lisans mezunlarını ilgilendiren bir durumdur. Peki; ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P1 puanı nedir, nasıl hesaplanır?

KPSS P1 PUANI NEDİR, KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR!

Haberimizin içerisinden KPSS P1 puanı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P1 puanı nedir, nasıl hesaplanır?

KPSS P1 nedir?

P1 KPBB sonucunda oluşan puan türlerinden biridir. P1 lisans mezunlarını ilgilendirir.

P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P1 puanı nedir, nasıl hesaplanır?

P-1 Puan Türü ile alım yapan kurumlar

* Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
* Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
* İller Bankası Uzman Yardımcısı
* BİST Uzman Yardımcısı
* Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
* Bakanlıkların mühendislik kadroları

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KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P1 puanı nedir, nasıl hesaplanır?
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