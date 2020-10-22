KPSS P3 puanı ile memur alımı yapan kurumlar nelerdir? KPSS P3 puanı nedir ve hesaplama nasıl yapılır?

Büyük bir merakla beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılım gösteren ve kaç puan aldığını merak eden adaylar, aynı zamanda sınav hakkında çeşitli bilgileri de araştırmaya başladı. Bunların başında ise KPSS P3 puanı geliyor. Bu puan türünde memur alımı yapacak olan kurum ve kuruluşlar, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, her puan türünün farklı bir memur alımı kadrosu bulunuyor. KPSS P3 puanı da bunlardan sadece birisi.
KPSS kapsamında yer alan puan türleri arasında adaylar tarafından en çok sahip olan puan türü P3 olarak belirlenmiş durumda. Sınavda yer alan genel kültür ve genel yetenek testlerinden herhangi biri ile ilgili bir işaretleme yapan aday için doğrudan P3 puan türü hesaplanıyor. Adayların KPSS P3 puan türü için aldıkları puan, 2 yıl geçerli oluyor. P-3 puan türü hem merkezi hem de kurumsal yerleştirmeler için kullanılabiliyor. Mühendis, memur, teknikler, hemşire, teknisyen ve psikolog gibi memur atamaları P-3 puan türü ile gerçekleştiriliyor.
Sınava giren adayların önemli bir kısmı P3 puan türü ile atanabiliyor. P3 puan türü hesaplamak için "KPSSP3=0,5.(Genel Yetenek + Genel Kültür Net Toplamı)+40" formülünü kullanmak yeterli olacaktır. Örnek olarak şöyle bir hesaplama yapabiliriz:
Genel yetenek: 50 doğru 4 yanlış
Genel kültür: 48 doğru 8 yanlış
Toplam: 98 doğru 12 yanlış,
Net: 95
KPSSP3=0,5.95+40=87.5
KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE İLGİLİ ALIM YAPAN KURUMLAR
• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
• Gümrük Muhafaza Memurluğu
• Gümrük Muayene Memurluğu
• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Orman Genel Müdürlüğü
• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
• Makina Kimya Endüstrisi
• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Gümrük Müsteşarlığı
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı