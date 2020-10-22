KPSS P3 puanı ile memur alımı yapan kurumlar nelerdir? KPSS P3 puanı nedir ve hesaplama nasıl yapılır?

Büyük bir merakla beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılım gösteren ve kaç puan aldığını merak eden adaylar, aynı zamanda sınav hakkında çeşitli bilgileri de araştırmaya başladı. Bunların başında ise KPSS P3 puanı geliyor. Bu puan türünde memur alımı yapacak olan kurum ve kuruluşlar, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, her puan türünün farklı bir memur alımı kadrosu bulunuyor. KPSS P3 puanı da bunlardan sadece birisi.

KPSS P3 PUANI NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

KPSS kapsamında yer alan puan türleri arasında adaylar tarafından en çok sahip olan puan türü P3 olarak belirlenmiş durumda. Sınavda yer alan genel kültür ve genel yetenek testlerinden herhangi biri ile ilgili bir işaretleme yapan aday için doğrudan P3 puan türü hesaplanıyor. Adayların KPSS P3 puan türü için aldıkları puan, 2 yıl geçerli oluyor. P-3 puan türü hem merkezi hem de kurumsal yerleştirmeler için kullanılabiliyor. Mühendis, memur, teknikler, hemşire, teknisyen ve psikolog gibi memur atamaları P-3 puan türü ile gerçekleştiriliyor.