KPSS puan hesaplama robotu burada! ÖSYM aday işlemleri üzerinden 2020 KPSS sonuçları açıklandı! – KPSS lisans puan hesaplama

KPSS puan hesaplama işlemi, ÖSYM tarafından KPSS 2020 sonuçlarının açıklanması ile birlikte merak konusu oldu. Adaylar, KPSS sonuçları ve KPSS puan hesaplama robotu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır ve sonuçlar ais üzerinden nasıl sorgulanır. Aşağıda, 2020 KPSS puan hesaplama ve diğer merak edilen tüm detaylar yer alıyor.

KPSS PUAN HESAPLAMA: 2020 KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.