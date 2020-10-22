Memur olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir? 2020 KPSS’de kaç puanla atama oluyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından memur olmak isteyenler puan hesaplamasına başladı. Kurumlara göre değişkenlik gösteren atama puanları memur olmak isteyenler için önem taşıyor. Devlet dairesinde çalışmak isteyen memur adaylarının atama için belli bir puan seviyesine erişmesi gerekiyor. Peki Memur olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir? 2020 KPSS'de kaç puanla atama olur?

MEMUR OLMAK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Kamu dairesine çalışmak isteyen adaylar memur olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir sorusuna yanıt arıyor. Kamu personeli seçme sınavında atanmak için en düşük 60 puan almak gerektiği biliniyor…