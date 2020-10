ÖSYM ile KPSS sonuç itirazı nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans sınav sonuçlarına nereden itiraz edilir?

KPSS sonuç itirazı için vatandaşların ÖSYM'ye dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde bulunan açıklamaya göre; Sonuçların yeniden incelenmesi isteği için belirlenen hesap numarasına yine belirlenen ücret tutarının yatırımı ve dilekçe ile gerçekleştirilmektedir. Peki, KPSS sonuç itirazı nasıl yapılır, hatalı sonuçlar nasıl yeniden hesaplanır? 2020 KPSS lisans sınav sonuçlarına nereden itiraz edilir? İşte tüm detaylar…

KPSS SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada Ek-1'de (ÖSYM resmi site üzerinden ulaşabilirsiniz) verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın dilekçesinde talebini açıkça belirtmesi ve dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Bilgi alanları eksik olan dilekçeler ile ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği dilekçeler işleme alınmaz. Adaylar, dilekçelerinin aslını ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmaz.

Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Adaylar, evrak referans numarasını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilmektir. (Ek-2)

Adayın https://ais.osym.gov.tr internet adresinde işlem yapabilmesi için "aday şifresi" ni kullanması gerekir. Bu şifre, adayın daha sonra ÖSYM'nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sonuç öğrenme, sınava giriş belgesi edinme, bireysel başvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme) kullanılmaktadır. Bu nedenle adayın, aday şifresini unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportlarıyla şahsen ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurmalıdır.

Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

• Yabancı uyruklu adaylar için uyruk bilgilerinde değişiklik isteği

• Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği, engelli olarak sınava girme isteği

• Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği (İnceleme masrafları karşılığı olarak 5,00 TL, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)

• ÖSYM tarafından geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait yeniden Sınav Sonuç Belgesi edinme isteği Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile yapılmalıdır.

• Sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlar sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile yapılmalıdır. Her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına 20,00 TL itiraz ücreti ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.

Diğer işlem ücretleri aşağıdaki gibidir:

Başvuru Merkezlerinden Başvuru Hizmeti Ücreti: 5,00 TL

(Bu ücret, Başvuru Merkezlerinde Başvuru Merkezi görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Yeni Şifre Edinme Ücreti : 5,00 TL

(Bu ücret, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde Koordinatörlük görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarası Edinme Ücreti : 5,00 TL

(Bu ücret, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde Koordinatörlük görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

Her bir oturuma ait Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdının adaylar tarafından incelenme isteği: 50,00 TL (e-sınavlar hariç)

(Bu ücret, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)