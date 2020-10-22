Son Dakika Haberi: Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 2020 2021 YÖK ile Üniversiteler ne zaman açılacak?

Son dakika haberi… Milyonlarca üniversite öğrencisi üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Konuya yönelik en son gelişmeler yakın mercekten takip edilirken YÖK'ten gelecek son açıklama üniversitelerin açılış tarihini belirlemiş olacak. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili olarak tüm bu soruların yanıtını ve YÖK kararı bekleniyordu. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, Kasım ayında üniversiteler açılacak mı? 2020 2021 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Üniversitelerin açılış tarihi son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Pandemin seyrine göre üniversitelerin açılış tarihinin belli olacağı biliniyor…
İşte üniversitelerin açılış tarihine ilişkin son dakika haberleri…
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada "Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz" dedi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA;
Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.
Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim ile başladı.