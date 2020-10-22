Son dakika kararı: 5. ve 9. Sınıflar okula dönüyor! 6. 7. 10. Ve 11. Sınıflar diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak, ne zaman okula gidecekler?

Son dakika haberler… Uzunca bir süredir merakla beklenen ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olan yüz yüze eğitim açıklaması geçtiğimiz gün kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 5 ve 9. Sınıfların yüz yüze eğitime geçeceği bildirilirken bu kapsamda "6. 7. 10. Ve 11. Sınıflar diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, 6. 7. 10. Ve 11. Sınıflar diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 5. ve 9. Sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte son dakika açıklamasının detayları…
Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlar uzaktan eğitim süreçlerine devam ederken yüz yüze eğitime geçişte ilk adım 1. Sınıflar olmuştu. Kademeli olarak örgün eğitime geçiş sağlanırken geçtiğimiz gün yeni bir gelişme yaşandı ve 5. 9. Sınıfların okula döneceği bilgisi verildi. Bu kapsamda gözler "diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi…
5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünü koronavirüs salgını ile ilgili yapılan değerlendirmelere ve alınan yeni kararlara ayırdı. Erdoğan kararları şöyle açıkladı:
"Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinlikler ile ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Özellikle temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonunda atmış olmayı ümit ediyoruz.
TARİH BELLİ OLDU!
Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda ve liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflar ile ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."
Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,
"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız.
Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.