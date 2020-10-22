Son dakika kararı: 5. ve 9. Sınıflar okula dönüyor! 6. 7. 10. Ve 11. Sınıflar diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak, ne zaman okula gidecekler?

Son dakika haberler… Uzunca bir süredir merakla beklenen ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olan yüz yüze eğitim açıklaması geçtiğimiz gün kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 5 ve 9. Sınıfların yüz yüze eğitime geçeceği bildirilirken bu kapsamda "6. 7. 10. Ve 11. Sınıflar diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, 6. 7. 10. Ve 11. Sınıflar diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 5. ve 9. Sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte son dakika açıklamasının detayları…

5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKUL GİDECEK? diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlar uzaktan eğitim süreçlerine devam ederken yüz yüze eğitime geçişte ilk adım 1. Sınıflar olmuştu. Kademeli olarak örgün eğitime geçiş sağlanırken geçtiğimiz gün yeni bir gelişme yaşandı ve 5. 9. Sınıfların okula döneceği bilgisi verildi. Bu kapsamda gözler "diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi…