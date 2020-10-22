SON DAKİKA: Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK ile bu dönem üniversiteler ne zaman açılacak?

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: açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK ile bu dönem ?

ne zaman açılacak sorusunun yanıtı ile beraber konuyla ilgili haberleri yakından takip ediliyor. Lisans ve önlisans öğrencileri kampüslerde yüz yüze eğitimin başlama tarihi araştırırken YÖK’den gelecek son açıklama kritik durumu belirleyecek. En son Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya yönelik açıklama gelmişti. Pandeminin seyrine göre yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedeflendiği ifade edildi. Peki , Kasım ayında ? 2020 2021 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 23.10.2020 06:02 Son Güncelleme: 23.10.2020 06:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 2021 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

haberi… Milyonlarca üniversite öğrencisi ne zaman açılacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Konuya yönelik en son gelişmeler yakın mercekten takip edilirken YÖK'ten gelecek son açıklama üniversitelerin açılış tarihini belirlemiş olacak. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili olarak tüm bu soruların yanıtını ve YÖK kararı bekleniyordu. Peki , Kasım ayında ? 2020 2021 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ SON DURUM NE?

son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Pandemin seyrine göre üniversitelerin açılış tarihinin belli olacağı biliniyor…

İşte üniversitelerin açılış tarihine ilişkin son dakika haberleri…

Son dakika haberi: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 2021 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada "Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz" dedi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA;

özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Son dakika haberi: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 2021 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YÖK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı eğitimlere uzaktan eğitim ile başladı.

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SON DAKİKA: Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK ile bu dönem üniversiteler ne zaman açılacak?
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