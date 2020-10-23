2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, 1 Kasım'da yüz yüze eğitim başlıyor mu? Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerde uzaktan eğitim ile başlayan 2020 2021 eğitim öğretim yılının ilk ayı geride kalmak üzere. Bilindiği üzere güz dönemi için pek çok üniversite, rektörlük kararları ile uzaktan eğitim kararı almıştı. Uzaktan eğitim devam ederken yüz yüze eğitim konusuna yönelik son dakika gelişmeleri, YÖK'ten ve yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak Fahrettin Koca, üniversitelerin açılması ve yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Fahrettin Koca, kendisin yöneltilen 'Üniversiteler açılacak mı, üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?' sorusuna yanıt verirken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaştı.

BU DÖNEM ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

Fahrettin Koca'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin açılması ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.