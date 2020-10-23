2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, 1 Kasım'da yüz yüze eğitim başlıyor mu? Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerde uzaktan eğitim ile başlayan 2020 2021 eğitim öğretim yılının ilk ayı geride kalmak üzere. Bilindiği üzere güz dönemi için pek çok üniversite, rektörlük kararları ile uzaktan eğitim kararı almıştı. Uzaktan eğitim devam ederken yüz yüze eğitim konusuna yönelik son dakika gelişmeleri, YÖK'ten ve yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak Fahrettin Koca, üniversitelerin açılması ve yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.
2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Fahrettin Koca, kendisin yöneltilen 'Üniversiteler açılacak mı, üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?' sorusuna yanıt verirken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaştı.
BU DÖNEM ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?
Fahrettin Koca'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin açılması ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.
ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMASI
İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.
Türkiye uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşamıştır.
Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu.
Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu.
Koca, Bilim Kurulu'nun üniversitede yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,
"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında üniversitelerin büyük çoğunluğunda eğitim online olarak başladı.
HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?
127 devlet üniversitesinden 123'ü uzaktan eğitim kararı alırken 4 devlet üniversitesi ise henüz yeni eğitim dönemi için uzakta öğrenim duyurusu yayınlamadı.