2020 Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru günü ne zaman? Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) geç başvuru günü!

1-8 Ekim tarihleri arasında başvuru merkezinden ya da internet sitesinden yapılacak olan Adalet Bakanlığı sınavları için geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Sınav aşamalı olarak belli başlıklar altında yapılacak olup son başvuru günü ise bugün olarak belirlendi. Adalet Bakanlığı sınavları için detaylar ise haberimizin devamındadır.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI İÇİN BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı sınavları için adaylar başvurularını, 1-8 Ekim 2020 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Geç başvuru günü, 23 Ekim 2020 tarihidir.

Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 13.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 13.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 16.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 16.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 16.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.