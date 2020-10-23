Bu sene AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2020 MEB takvimi ile Açık lise AÖL sınav tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

AÖL 1. Dönem sınav tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Belirli nedenlerden dolayı lise eğitimlerini örgün eğitim yerine açıköğretim üzerinden alan öğrenciler için ilk dönemde uygulanacak olan sınavların tarihleri açıklanan MEB takvimi ile 2020-2021 eğitim öğretim yılının başında duyurulmuştu. Peki, MEB takvimi ile bu sene Açık lise AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav tarihleri belli oldu mu, ne zaman? İşte tüm detaylar…

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? AÇIK LİSE AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN?

Açık öğretim üzerinden lise eğitimi alan binlerce öğrenci AÖL sınav tarihleri için de araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere 9 Ekim tarihine kadar 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem kayıt başvuruları elektronik ortam üzerinden almıştı. Bu kapsamda ders seçimleri gibi tüm işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler şimdilerde sınav tarihlerini merak ediyor…