Bu sene AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2020 MEB takvimi ile Açık lise AÖL sınav tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

AÖL 1. Dönem sınav tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Belirli nedenlerden dolayı lise eğitimlerini örgün eğitim yerine açıköğretim üzerinden alan öğrenciler için ilk dönemde uygulanacak olan sınavların tarihleri açıklanan MEB takvimi ile 2020-2021 eğitim öğretim yılının başında duyurulmuştu. Peki, MEB takvimi ile bu sene Açık lise AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav tarihleri belli oldu mu, ne zaman? İşte tüm detaylar…
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? AÇIK LİSE AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN?
Açık öğretim üzerinden lise eğitimi alan binlerce öğrenci AÖL sınav tarihleri için de araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere 9 Ekim tarihine kadar 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem kayıt başvuruları elektronik ortam üzerinden almıştı. Bu kapsamda ders seçimleri gibi tüm işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler şimdilerde sınav tarihlerini merak ediyor…
Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecek...
Yapılan duyuruya göre; Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.
Not: Öğrencilerimiz dönem dersleri ve sınav bölgesi(il-ilçe) bilgilerini AÖL sistemine şifreleri ile girerek kontrol etmekle yükümlüdürler.
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.
AÖL SINAV TAKVİMİ- 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba
2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020