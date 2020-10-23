Bu sene ara tatil olacak mı, ne zaman? MEB 2020-2021 takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim sürecinin ardından okullarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Öte yandan Kasım ayına çok az bir süre kala "İlk ara tatil ne zaman, olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 18 Milyon öğrenci ve velileri bu sene Nisan ve Kasım aylarında gerçekleşen bu tatillerin olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bu sene ara tatil olacak mı, ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar…

BU SENE KASIM'DA ARA TATİL OLACAK MI, NE ZAMAN? İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemin başlamasından önce yayınladığı takvimde tüm bu tarihleri duyurmuştu. Kasım ve Nisan ayında da uygulanacak olan ve 1 hafta süren molaların uygulanacağı bilinirken yüz yüze eğitime geçen öğrenciler konuyla ilgili yeni bir kararın verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı…