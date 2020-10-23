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Bu sene olacak mı, ne zaman? MEB 2020-2021 takvimi ile ara tatili ne zaman başlıyor?

Bu sene coronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden milyonlarca öğrencinin yüz yüze eğitime geçiş süreci başlarken ayının yaklaşmasıyla gözler " ne zaman, olacak mı?" sorusuna çevrildi. Geçtiğimiz sene başlayan uygulamaya göre; sömestr ve yaz tatillerinin haricinde Kasım ve Nisan ayında da öğrencilerin eğitimlerine mola vermesine karar verilmişti. Peki, bu sene ara tatil olacak mı, ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:22 Son Güncelleme: 23.10.2020 09:24 ABONE OL
Bu sene ara tatil olacak mı, ne zaman? MEB 2020-2021 takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim sürecinin ardından okullarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Öte yandan ayına çok az bir süre kala "İlk ne zaman, olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 18 Milyon öğrenci ve velileri bu sene Nisan ve Kasım aylarında gerçekleşen bu tatillerin olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bu sene ara tatil olacak mı, ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar…

BU SENE KASIM'DA ARA TATİL OLACAK MI, NE ZAMAN? İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemin başlamasından önce yayınladığı takvimde tüm bu tarihleri duyurmuştu. Kasım ve Nisan ayında da uygulanacak olan ve 1 hafta süren molaların uygulanacağı bilinirken yüz yüze eğitime geçen öğrenciler konuyla ilgili yeni bir kararın verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı…

Bu sene ara tatil olacak mı, ne zaman? MEB 2020-2021 takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?

BU SENE ARA TATİL OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim öğretim yılının başında yayınladığı takvim ile yapılacak olan ara tatilleri, sömestr ve yaz tatili gibi tüm tarihleri duyurmuştu. Uzaktan eğitim sürecinin kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişi süreci devam ederken bu sene olmayacağı gibi iddialar gündeme geliyor.

Öte yandan konuyla ilgili yetkili isimler bir açıklamada bulunmadı. MEB 2020-2021 takvimine göre ise yapılacak olan ara tatillerin tarihleri şöyle;

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili 16-20 2020'de,

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Yaz tatili ne zaman?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Bu sene ara tatil olacak mı, ne zaman? MEB 2020-2021 takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

En son yapılan değerlendirmelerle birlikte öğrencileri yeni eğitim ve öğretim yılı döneminde bekleyen takvim şu şekilde belirlendi;

18 Eylül'de uzaktan eğitim bitecek,

21 Eylül hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçecek,

16-20 birinci dönem ,

22 Ocak birinci dönem sonlanacak,

25 Ocak - 5 Şubat yarıyıl tatili,

8 Şubat ikinci dönem başlayacak,

12 - 16 Nisan ikinci dönem ,

18 Haziran Cuma günü ise 2020-2021 eğitim yılı son bulacak.

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Bu sene ara tatil olacak mı, ne zaman? MEB 2020-2021 takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?
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