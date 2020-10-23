Bu yıl ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi ne zaman, belli oldu mu?

Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınav tarihi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlayacak olan binlerce aday tarafından merak ediliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu sene ikinci kez gerçekleştirilecek olan sınava akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşlar katılım sağlıyor. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi ne zaman, belli oldu mu? İşte o tarih!

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE 2020 ALES/2 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için binlerce adayın geri sayımı başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavın başvuruları 12 Ekim tarihinde sona ermişti. Öte yandan binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav Aralık ayında gerçekleşecek…