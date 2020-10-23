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Bu yıl sınavı ne zaman yapılacak? ile ALES/2 sınav tarihi ne zaman, belli oldu mu?

Akademisyen olma hayali yolunda ilerleyen binlerce aday bu sene ikinci kez gerçekleşecek olan sınavı için geri sayıma başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl gerçekleştirilen sınavın başvuruları 12 Ekim 2020 tarihinde sona ermişti. Bu kapsamda ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilişkin hazırlıklarını sürdüren adayların da araştırmaları hız kazandı. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? ile ALES/2 sınav tarihi ne zaman, belli oldu mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 16:12 ABONE OL
Bu yıl ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi ne zaman, belli oldu mu?

Her yıl tarafından gerçekleştirilen sınav tarihi ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlayacak olan binlerce aday tarafından merak ediliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu sene ikinci kez gerçekleştirilecek olan sınava akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşlar katılım sağlıyor. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi ne zaman, belli oldu mu? İşte o tarih!

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE 2020 ALES/2 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için binlerce adayın geri sayımı başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavın başvuruları 12 Ekim tarihinde sona ermişti. Öte yandan binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav Aralık ayında gerçekleşecek…

Bu yıl ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi ne zaman, belli oldu mu?

ALES SINAVI NE ZAMAN?

2020- ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-/2), başvuruları 12 Ekim'de sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), tarafından gerçekleştirilen ALES sınavı ise 6 Aralık'ta yapılacak...

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Bu yıl ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi ne zaman, belli oldu mu?

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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Bu yıl ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi ne zaman, belli oldu mu?
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