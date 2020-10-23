Bu yıl ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi ne zaman, belli oldu mu?

Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınav tarihi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlayacak olan binlerce aday tarafından merak ediliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu sene ikinci kez gerçekleştirilecek olan sınava akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşlar katılım sağlıyor. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi ne zaman, belli oldu mu? İşte o tarih!
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için binlerce adayın geri sayımı başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavın başvuruları 12 Ekim tarihinde sona ermişti. Öte yandan binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav Aralık ayında gerçekleşecek…
ALES SINAVI NE ZAMAN?
2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları 12 Ekim'de sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından gerçekleştirilen ALES sınavı ise 6 Aralık'ta yapılacak...
ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.
Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.