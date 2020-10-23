2020 KPSS'de baraj puanı var mı? KPSS'de atanmak için en düşük puan kaç olmalı, 2020 baraj puanı kaç?

KPSS baraj puanı için bugün sabah saatlerinde ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından araştırmalar da hız kazandı. Sınava katılan adaylar uzunca bir süredir sonuçlarının açıklanacağı bu tarih için heyecanlı bekleyişini sürdürürken bugün Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki meraklı bekleyiş son buldu. Bu kapsamda adaylar puanlamada atanabilmek için belirli bir sınır olup olmadığını merak ediyor. Peki, KPSS'de baraj puanı var mı, atanmak için kaç puan yapmak gerekiyor? KPSS baraj puanı kaldırıldı mı? İşte tüm detaylar…
KPSS'DE BARAJ PUANI VAR MI? KPSS ATANABİLMEK İÇİN EN DÜŞÜK PUAN KAÇ OLMALI?
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam etmek isteyen binlerce aday geçtiğimiz aylarda düzenlenen lisans sınavına katılım sağlamıştı. Öte yandan sonuçların açıklanacağı tarih için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün süreç sona erdi. ÖSYM sonuçların açıklandığını duyurdu. Öte yandan adaylar KPSS baraj puanı olup olmadığını da araştırıyor…
KPSS'DE BARAJ PUANI VAR MI?
14 yıl önce alınan kararla 2002 yılından itibaren ÖSYM KPSS önlisans sınavı için baraj puanı uygulaması kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor.
Adayaarın kamu kurum ve kuruluşlarına atanması için alması gereken belirli bir puan yok. Düşük puanlarla da atanmak mümkün.
Barajsız KPSS'de sistem alım kontenjanı ve tercihler üzerinden en yüksek puanı alandan aşağıya doğru kontenjan dolana kadar değerlendirilmesiyle işliyor.
KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavlarına giren kişiler için bir baraj belirlenmemekle beraber bazı kurumlar 4/B memur alımında 70 puan şartı koyabiliyor. İşçi alımlarında ise 60 puan şartı aranabiliyor. 30-40 puanı olan kişiler bile tercih yapabilir ancak tercihlere yönelik atamalarda yüksek puandan başlanarak atama yapıldığı için atanma ihtimali oldukça düşüktür. Sabah.com.tr
Merkezi yerleştirmeler söz konusuysa 70 puan barajı da yoktur ancak daha önce de söylediğimiz gibi kurumlar en düşük puanda 70'in altına düşmeyebilirler. Kurumsal atamalarda 65-70'in altında bir puana genelde düşülmez. Ancak atamalar ve tercihlerle ilgili pek çok değişken olmakla birlikte çok yüksek puan alan biri bile atanamazken 75 puan alan biri de atanabilir. Bu yüzden tercihleri mantıklı ve akıllıca yapmak gerekmektedir.