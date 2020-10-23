2020 KPSS'de baraj puanı var mı? KPSS'de atanmak için en düşük puan kaç olmalı, 2020 baraj puanı kaç?

KPSS baraj puanı için bugün sabah saatlerinde ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından araştırmalar da hız kazandı. Sınava katılan adaylar uzunca bir süredir sonuçlarının açıklanacağı bu tarih için heyecanlı bekleyişini sürdürürken bugün Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki meraklı bekleyiş son buldu. Bu kapsamda adaylar puanlamada atanabilmek için belirli bir sınır olup olmadığını merak ediyor. Peki, KPSS'de baraj puanı var mı, atanmak için kaç puan yapmak gerekiyor? KPSS baraj puanı kaldırıldı mı? İşte tüm detaylar…

KPSS'DE BARAJ PUANI VAR MI? KPSS ATANABİLMEK İÇİN EN DÜŞÜK PUAN KAÇ OLMALI?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam etmek isteyen binlerce aday geçtiğimiz aylarda düzenlenen lisans sınavına katılım sağlamıştı. Öte yandan sonuçların açıklanacağı tarih için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün süreç sona erdi. ÖSYM sonuçların açıklandığını duyurdu. Öte yandan adaylar KPSS baraj puanı olup olmadığını da araştırıyor…