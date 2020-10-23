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Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 ortaöğretim KPSS tarihi

ortaöğretim oturumu adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere, KPSS ortaöğretim sınav başvuruları 15 Eylül’de başlamış ve 30 Eylül’de sona ermişti. Geç başvuruları ise ekim ayında gerçekleştirilmişti. Başvurularını tamamlayan adaylar heyecan içinde sınavı beklemeye koyuldu. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 ortaöğretim KPSS tarihi…

Giriş Tarihi: 24.10.2020 00:31 ABONE OL
KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 ortaöğretim KPSS tarihi

KPSS ortaöğretim sınavı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce aday, 15 Eylül tarihinde başlayan ve 30 Eylül'de sona eren sınav başvurularını gerçekleştirdi. Adaylar tarafından merak edilen konu ise KPSS ortaöğretim sınav tarihi oldu. KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin yayınladığı takvimde KPSS ortaöğretim oturumunun 22 Kasım'da yapılacağı belirtildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Adaylar, ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgesi, salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar; sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler adayların kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır.

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KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 ortaöğretim KPSS tarihi
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