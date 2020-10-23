Dikkat! KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? 2020 Hangi kurumlar KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapıyor?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adayların katılım sağladığı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri de gündeme geldi. Adaylar bu puanlarla hangi kurumların alım yapacağı gibi detayları merak ederken internet aracılığı ile bu konuda yanıt arıyor. Peki, KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte tüm detaylar…
ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklaması ile bugün erişime açılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Lisans oturumuna ait sonuçlar sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaşın gündem maddelerinden biri oldu. Öte yandan sonuç ekranında yer alan KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar merak ediliyor…
KPSS P1 puan türü nedir?
Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.
KPSS P2 puan türü nedir?
Hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.
P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.
KPSS P3 puan türü nedir?
Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek yüzde 50,
Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
P2 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR
KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE İLGİLİ ALIM YAPAN KURUMLAR