Dikkat! KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? 2020 Hangi kurumlar KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapıyor?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adayların katılım sağladığı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri de gündeme geldi. Adaylar bu puanlarla hangi kurumların alım yapacağı gibi detayları merak ederken internet aracılığı ile bu konuda yanıt arıyor. Peki, KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte tüm detaylar…

KPSS P1, P2, P3 PUAN TÜRÜ NEDİR? KPSS P1 P2 VE P3 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?

ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklaması ile bugün erişime açılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Lisans oturumuna ait sonuçlar sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaşın gündem maddelerinden biri oldu. Öte yandan sonuç ekranında yer alan KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar merak ediliyor…